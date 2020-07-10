В центре Белгорода из-за бронепробега ограничат движение автотранспорта

10 Июль 2020 2020-07-10T11:20:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 11 июля в центре Белгорода пройдут мероприятия, приуроченные к 77-летней годовщине танкового сражения под Прохоровкой. В рамках мероприятия колонна военной техники пройдет «Дорогой мужества». В мэрии города уточнили, что остановка и стоянка автомобилей будет ограничена с 23 часов 10 июля и до окончания мероприятий по улице Попова (от улицы Победы до улицы Харьковской), по улице Харьковской (от Попова до Супруновской), а также по улице Победы (от Попова до Театрального проезда).

11 июля движение транспорта запретят с 13 часов до конца мероприятий по улицам Попова (от Победы до Харьковской) и Харьковской (от Попова до Супруновской). Объехать закрытые участки водители смогут по Преображенской и Николая Чумичова, а также проспектам Славы, Богдана Хмельницкого и Ватутина.

11 июля в областной центр въедет колонна военной техники. Машины белгородцы смогут увидеть с 15.30 у музея-диорамы «Курская битва. Прохоровское направление». А в 20:30 у музея состоится концерт военного оркестра Минобороны под руководством главного военного дирижера ВС РФ, заслуженного артиста России, генерал-майора Тимофея Маякина.

В День Прохоровского поля, 12 июля, бронеколонна натправится в Прохоровку, где пройдут основные торжества.

Напомним, что в праздновании Дня Прохоровского поля смогут принять участие все белгородцы, в том числе и в других городах и селах области. Пилотажная группа «Витязи» пролетит над Прохоровским полем и городами Белгородской области 11-12 июля, за их полетом можно будет наблюдать, просто выйдя их дома на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU