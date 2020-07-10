2020-07-10T10:35:45+03:00
Происшествия

В Ровеньском районе столкнулись зерноуборочный комбайн и легковушка

Водитель «Приоры» получил травмы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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а перекрестке неравнозначных дорог столкнулись зерноуборочный комбайн с прицепом и «Лада Приора».а перекрестке неравнозначных дорог столкнулись зерноуборочный комбайн с прицепом и «Лада Приора».Фото: "КП" Архив
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Автоавария произошла в четверг, 9 июля, в Ровеньском районе. На перекрестке неравнозначных дорог столкнулись зерноуборочный комбайн с прицепом и «Лада Приора».

По предварительным данным, на втором километре дороги «Ровеньки – Лозовое» 53-летний водитель сельскохозяйственной техники при пересечении проезжей части не убедился в безопасности маневра. В результате ДТП пострадал управлявший легковушкой 42-летний мужчина.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении водителя комбайна составлено два административных материала – за нарушение правил проезда перекрестков и движение с превышением допустимых габаритов. Причем вторая статья достаточно серьезная. Такое нарушение чревато для водителя штрафом в размере от семи тысяч до десяти тысяч рублей или лишением прав на срок от четырех до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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