2020-07-10T09:48:58+03:00
Общество

В Белгородской области отметят День российской почты

Накануне профессионального праздника сразу трем начальникам отделений связи присвоено звание «Мастер связи»
Ирина ТАРАСОВА
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Накануне профессионального праздника сразу трем начальникам отделений связи присвоено звание «Мастер связи». Фото пресс-службы ведомства.Накануне профессионального праздника сразу трем начальникам отделений связи присвоено звание «Мастер связи». Фото пресс-службы ведомства.
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12 июля 2020 года почтовики области отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии профессионального праздника за заслуги в развитии связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, за многолетний плодотворный труд звания «Мастер связи» присвоены сразу трем начальникам отделений почтовой связи УФПС Белгородской области — Татьяне Рощупкиной, Вере Вдовенко и Светлане Филатовой.

Директор УФПС Белгородской области Александр Гольняк подчеркнул:

- Почте в нашем регионе почти 300 лет. И именно коллектив – это основная и главная ее ценность. Почти 4 тысячи почтовиков работают в Белгородской области. По итогам шести месяцев этого года мы отправили более 5,5 миллиона писем. Доставили более пяти миллионов экземпляров подписных изданий. Приняли более миллиона посылок. За этими цифрами – ежедневный труд каждого сотрудника коллектива белгородской почты.

Отметим, что в состав УФПС Белгородской области входят 10 почтамтов. Услуги почтовой связи оказывают 607 отделений почтовой связи: 597 стационарных и 10 передвижных отделений, 473 из которых находятся в сельской местности. В почтовой сфере Белгородской области работают почти 4 тысячи сотрудников, в том числе – 1981 почтальон, 728 операторов, 143 водителя. Общая протяженность 302 почтовых маршрутов составляет 43 642 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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