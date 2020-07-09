В Белгородской области задержали похитителя декоративных деревьев

9 Июль 2020 2020-07-09T21:35:18+03:00

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Похититель туй орудовал в поселке Ровеньки с апреля по июнь. Местные жители периодически обнаруживали пропажи декоративных деревьев, росших в парке и возле частных домов. Оперативникам во взаимодействии с участковыми удалось вычислить подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель

По предварительным данным, он орудовал по ночам. Приезжал на личном автомобиле, выкапывал деревья и увозил их домой. По словам мужчины, хвойные растения ему были нужны для благоустройства собственного участка.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По информации пресс-службы УМВД региона, на данный момент установлена причастность жителя поселка к четырем кражам. Всего полицейские изъяли у мужчины 12 деревьев и вернули собственникам. Сейчас устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела. Любителю туй грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU