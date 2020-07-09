2020-07-09T19:08:52+03:00
Происшествия

Белгородца осудили за попытку обвинить полицейских в вымогательстве

Жене 29-летний мужчина рассказал, что полицейские отобрали у него полтора миллиона и требовали еще 300 тысяч
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородца осудили за попытку обвинить полицейских в вымогательстве.Белгородца осудили за попытку обвинить полицейских в вымогательстве.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

29-летний житель Белгорода ответит за заведомо ложный донос. Во время следствия и суда было установлено, что мужчина сообщил своей жене, что сотрудники полиции изъяли у него более 1,5 миллионов рублей и вымогали еще 300 тысяч. Супруга обратилась в подразделение собственной безопасности УМВД России по Белгородской области, где попросила проверить сообщение мужа. 17 апреля 2020 года подсудимого вызвали к сотруднику оперативно-розыскной части. При этом его предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Но мужчина подтвердил факт изъятия у него полицейскими денег. Затем в ходе проверки было установлено, что деньгами в сумме более 1,5 миллиона рублей он распорядился по своему усмотрению и хотел скрыть этот факт от супруги.

Доказательства, собранные следственным отделом Белгорода, признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос), сообщает пресс-служба ведомства. В качестве наказания мужчина 1 года проведет на исправительных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородца осудили за попытку обвинить полицейских в вымогательстве
В Белгородской области заработал налоговый режим для самозанятых
Гибель на пожаре белгородца привлекла внимание регионального Следственного комитета
В Валуйском городском округе четыре семейные пары получили медали ко Дню семьи, любви и верности
Житель Новооскольского района Белгородчины оплатил штраф в размере 400 тысяч рублей
По требованию Белгородской транспортной прокуратуры заблокировано 6 сайтов
В Губкине пожарные спасли щенка и кошку, попавших в западню
Белгородские пограничники в 500 метрах от границы обнаружили автомобиль с тряпьем на 2 миллиона
Полиция вычислила подозреваемого в повреждении инсталляции «Семья» под Белгородом
Губкинский проект победил в областном конкурсе ТОС
Еще одна горячая линия открыта для жителей Белгородчины
То ли еще будет: в Шебекинском округе сотрудники ЗАГС учились валять из шерсти
Зашумит Сад памяти на территории Губкинского городского округа
В Белгородской области возбудили уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом
Где перекроют движение в Старом Осколе
В Белгородской области на госгранице задержали «вора в законе»
В центре Белгорода средь бела дня в своей квартире сгорел мужчина
Ученые Белгородского университета разработали новую методику занятий физкультурой
Оперативники задержали подозреваемого в поджоге торговых киосков в Белгороде
Чтобы развестись, белгородцам пришлось поделить трактор, экскаватор, ВАЗ и другую технику
В Белгородской области юный велосипедист пострадал в ДТП
Семьи белгородских энергетиков победили в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция»
Белгородской мэрии понадобились два общественных туалета
На завершение капремонта губкинской гимназии №6 Металлоинвест направил 73 млн рублей
Хор Белгородского университета удостоен Гран-при «Студенческой весны-2020»
Tele2 объединила SIM-карты для бизнеса на единой платформе «М2М Система»
На Белгородскую область надвигаются грозы и сильный ветер
В Белгородской области явно нетрезвый водитель попытался дать взятку инспекторам ДПС