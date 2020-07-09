Белгородца осудили за попытку обвинить полицейских в вымогательстве

9 Июль 2020 2020-07-09T19:08:52+03:00

Изменить размер текста: A A

29-летний житель Белгорода ответит за заведомо ложный донос. Во время следствия и суда было установлено, что мужчина сообщил своей жене, что сотрудники полиции изъяли у него более 1,5 миллионов рублей и вымогали еще 300 тысяч. Супруга обратилась в подразделение собственной безопасности УМВД России по Белгородской области, где попросила проверить сообщение мужа. 17 апреля 2020 года подсудимого вызвали к сотруднику оперативно-розыскной части. При этом его предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Но мужчина подтвердил факт изъятия у него полицейскими денег. Затем в ходе проверки было установлено, что деньгами в сумме более 1,5 миллиона рублей он распорядился по своему усмотрению и хотел скрыть этот факт от супруги.

Доказательства, собранные следственным отделом Белгорода, признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос), сообщает пресс-служба ведомства. В качестве наказания мужчина 1 года проведет на исправительных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU