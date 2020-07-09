Гибель на пожаре белгородца привлекла внимание регионального Следственного комитета

9 Июль 2020 2020-07-09T16:41:34+03:00

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Внимание регионального Следственного комитета привлекла недавняя гибель на пожаре 57-летнего мужчины. Его тело было обнаружено во время ликвидации пожара в квартире по улице Комсомольской в областном центре 8 июля 2020 года. Выяснилось, что мужчина из-за травмы не мог самостоятельно передвигаться уже в течение нескольких месяцев. При этом одной из возможных причин пожара могла стать не потушенная сигарета.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, в настоящее время тело мужчины направлено для производства судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются очаг и причины пожара, все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято после проведения всех следственных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU