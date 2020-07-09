В Валуйском городском округе четыре семейные пары получили медали ко Дню семьи, любви и верности

9 Июль 2020 2020-07-09T16:12:36+03:00

За любовь и верность наградили супругов, чей семейный стаж 60 лет и больше

Изменить размер текста: A A

Четырем семейным парам из Валуйского городского округа вручены памятные медали «За любовь и верность», Грамоты организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. У каждой семьи стаж составляет 60 и больше лет.

Супруги отмечены как пример крепости семейных устоев, основанных на взаимной ответственности, любви, верности и благополучии, обеспеченном семейным трудом.

Самый большой семейный стаж у семьи Говоровых из Ватутино, который составляет 65 лет. Александр Васильевич окончил 4 класса Чепухинской школы, служил в армии в городе Оренбурге, где и познакомился с Татьяной Васильевной. В 1955 году уже супругами они вернулись в село Чепухино (ныне Ватутино).

Александр Васильевич работал в колхозе водителем, а затем заведующим гаражом. Был директором Дома-музея генерала армии Н.Ф. Ватутина. С любовью и трепетом собирал экспонаты, а затем хранил их. Татьяна Васильевна работала заведующей детским садом, затем здесь же на птицефабрике - учетчицей в колхозе.

У супругов Говоровых 2 детей, 4 внуков и 9 правнуков. В семье преобладают семейные устои, основанные на любви, верности и взаимоуважении.

ИСТОЧНИК KP.RU