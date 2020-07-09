2020-07-09T17:21:09+03:00
Общество

В Белгородской области заработал налоговый режим для самозанятых

Переход на новый режим проходит добровольно
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области заработал налоговый режим для самозанятых.В Белгородской области заработал налоговый режим для самозанятых.Фото: "КП" Архив
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Все российские регионы с 1 июля 2020 года получили право ввести на своей территории специальный режим для самозанятых – налог на профессиональный доход. В Белгородской области также заработал налоговый режим для самозанятых. Это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно.

У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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