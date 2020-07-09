По требованию Белгородской транспортной прокуратуры заблокировано 6 сайтов

9 Июль 2020 2020-07-09T15:10:41+03:00

Они незаконно сообщали о продаже информационной базы таможенных органов

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Белгородская транспортная прокуратура провела мониторинг сети Интернет на выявление в свободном доступе информации, распространение которой запрещено. К настоящему моменту уже заблокировано 6 сайтов, предлагавших к покупке таможенные базы данных.

На 8 интернет-сайтах предлагались к приобретению таможенные базы, в которых, по заверению продавца, содержатся данные с детальной информацией по каждой грузовой таможенной декларации.

Чтобы исключить доступ к этим сайтам, транспортный прокурор обратился в Свердловский районный суд Белгорода с 5 административными исковыми заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Исследовав материалы дела и приняв во внимание доводы прокурора, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Решения суда вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU