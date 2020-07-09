Житель Новооскольского района Белгородчины оплатил штраф в размере 400 тысяч рублей

9 Июль 2020 2020-07-09T15:40:34+03:00

Так он поплатился за нарушение правил движения тяжеловесного транспортного средства

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За нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов житель Новооскольского района оплатил штраф в размере 400 тысяч рублей. В Новооскольское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области на исполнение поступил документ о взыскании штрафа в размере 400 тысяч рублей. Штраф назначен за нарушение административного законодательства «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».

Должнику было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства, также его предупредили о последствиях несвоевременной оплаты задолженности. Но несмотря на это, в добровольный срок административный штраф мужчина не оплатил.

Судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие и кредитные организации. Получив положительные ответы, пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащих должнику легковых автомобилей ВАЗ 21104, ВАЗ 2108, LADA 110 и грузового автотранспортного средства XOBO ZZ1317N4667C1.

После этого судебный пристав составил акт описи и ареста принадлежащих должнику автомобилей ВАЗ 21104, LADA 110. Разъяснено, что данное имущество в случае неуплаты имеющейся задолженности будет передано на принудительную реализацию. Только тогда, осознав последствия примененных мер, должник погасил задолженность в полном объеме.

За нарушение сроков для добровольной оплаты задолженности по исполнительному производству, должнику предстоит еще оплатить исполнительский сбор в размере 23 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU