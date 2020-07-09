2020-07-09T15:40:34+03:00
Общество

Житель Новооскольского района Белгородчины оплатил штраф в размере 400 тысяч рублей

Так он поплатился за нарушение правил движения тяжеловесного транспортного средства
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Житель Новооскольского района оплатил штраф 400000 рублей. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской областиЖитель Новооскольского района оплатил штраф 400000 рублей. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области
Изменить размер текста:

За нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов житель Новооскольского района оплатил штраф в размере 400 тысяч рублей. В Новооскольское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области на исполнение поступил документ о взыскании штрафа в размере 400 тысяч рублей. Штраф назначен за нарушение административного законодательства «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».

Должнику было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства, также его предупредили о последствиях несвоевременной оплаты задолженности. Но несмотря на это, в добровольный срок административный штраф мужчина не оплатил.

Судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие и кредитные организации. Получив положительные ответы, пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащих должнику легковых автомобилей ВАЗ 21104, ВАЗ 2108, LADA 110 и грузового автотранспортного средства XOBO ZZ1317N4667C1.

После этого судебный пристав составил акт описи и ареста принадлежащих должнику автомобилей ВАЗ 21104, LADA 110. Разъяснено, что данное имущество в случае неуплаты имеющейся задолженности будет передано на принудительную реализацию. Только тогда, осознав последствия примененных мер, должник погасил задолженность в полном объеме.

За нарушение сроков для добровольной оплаты задолженности по исполнительному производству, должнику предстоит еще оплатить исполнительский сбор в размере 23 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Новооскольского района Белгородчины оплатил штраф в размере 400 тысяч рублей
По требованию Белгородской транспортной прокуратуры заблокировано 6 сайтов
В Губкине пожарные спасли щенка и кошку, попавших в западню
Белгородские пограничники в 500 метрах от границы обнаружили автомобиль с тряпьем на 2 миллиона
Полиция вычислила подозреваемого в повреждении инсталляции «Семья» под Белгородом
Губкинский проект победил в областном конкурсе ТОС
Еще одна горячая линия открыта для жителей Белгородчины
То ли еще будет: в Шебекинском округе сотрудники ЗАГС учились валять из шерсти
Зашумит Сад памяти на территории Губкинского городского округа
В Белгородской области возбудили уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом
Где перекроют движение в Старом Осколе
В Белгородской области на госгранице задержали «вора в законе»
В центре Белгорода средь бела дня в своей квартире сгорел мужчина
Ученые Белгородского университета разработали новую методику занятий физкультурой
Оперативники задержали подозреваемого в поджоге торговых киосков в Белгороде
Чтобы развестись, белгородцам пришлось поделить трактор, экскаватор, ВАЗ и другую технику
В Белгородской области юный велосипедист пострадал в ДТП
Семьи белгородских энергетиков победили в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция»
Белгородской мэрии понадобились два общественных туалета
На завершение капремонта губкинской гимназии №6 Металлоинвест направил 73 млн рублей
Хор Белгородского университета удостоен Гран-при «Студенческой весны-2020»
Tele2 объединила SIM-карты для бизнеса на единой платформе «М2М Система»
На Белгородскую область надвигаются грозы и сильный ветер
В Белгородской области явно нетрезвый водитель попытался дать взятку инспекторам ДПС