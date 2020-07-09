В Губкине пожарные спасли щенка и кошку, попавших в западню

9 Июль 2020 2020-07-09T14:32:11+03:00

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На телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Губкинского городского округа поступило сообщение от неравнодушного очевидца. Он сообщил, что в Губкине на улице Раевского в подвале жилого дома из вентиляционного канала слышно, как жалобно мяукает кошка и скулит щенок. Помогли зверушкам спасатели.

Животные не могли самостоятельно выбраться из западни, а жители дома не могли к ним подобраться, чтобы освободить их. На место происшествия выехал дежурный караул пожарно-спасательной части №8. Осмотрев место "происшествия", сотрудники МЧС решили ломать стену, с помощью кувалды и лома они проделали отверстие в стене.

При виде людей кошка сразу же выскочила наружу и убежала на улицу, где благополучно скрылась. Щенок же, наоборот, испугался еще сильнее и забился вглубь вентиляционной шахты. Спасатель залез внутрь шахты и вытащил встревоженное животное на улицу. После чего передал щенка детям, которые с радостью начали играть с новым другом.

ИСТОЧНИК KP.RU