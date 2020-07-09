Белгородские пограничники в 500 метрах от границы обнаружили автомобиль с тряпьем на 2 миллиона

9 Июль 2020 2020-07-09T13:53:38+03:00

20 тюков в различной одеждой без документов предназначались для продажи

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В 500 метрах от государственной границы белгородские пограничники обнаружили автомобиль «Фиат Цикада» 31-го региона, которым управлял гражданин Росии 1988 года рождения. Автомобиль двигался по направлению н.п. Хутор Волчий (Россия) – н.п. Бударки (Украина). Во время осмотра авто сотрудники Пограничного управления нашли товарно-материальные ценности стоимостью около 2 миллионов рублей. Текстильная продукция (одежда в ассортименте) была упакована в 20 тюков.

Выяснилось, что ранее тюки с одеждой были перемещены неизвестными лицами через государственную границу с территории Украины на территорию России для ее реализации. Документы на груз у хозяина транспортного средства отсутствовали.

Проводятся проверочные мероприятия, после чего будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Пограничного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU