Полиция вычислила подозреваемого в повреждении инсталляции «Семья» под Белгородом

9 Июль 2020 2020-07-09T13:32:16+03:00

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Инцидент произошел 11 июня вблизи поселка Новосадовый Белгородского района. В 22 часа 30 минут от очевидцев в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный ломает установленную на кольце инсталляцию «Семья». Выехавшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний парень. Внятно объяснить причины своего поступка молодой человек не смог.

- По словам подозреваемого, в тот вечер он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Освежить воспоминания белгородцу помогло попавшее в социальные сети видео с его участием, - прокомментировали в пресс-службе УМВД области.

фото: скриншот видео.

Полицейские установили, что композиция состоит на балансе Управления дорожного хозяйства и транспорта области. В учреждении правоохранителям сообщили, что ее стоимость составляет 950 тысяч рублей. После повреждения инсталляция нуждается в полной замене.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

Пьяный белгородец повредил арт-объект стоимостью 950 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU