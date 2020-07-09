Полиция вычислила подозреваемого в повреждении инсталляции «Семья» под Белгородом
Инцидент произошел 11 июня вблизи поселка Новосадовый Белгородского района. В 22 часа 30 минут от очевидцев в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный ломает установленную на кольце инсталляцию «Семья». Выехавшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний парень. Внятно объяснить причины своего поступка молодой человек не смог.
- По словам подозреваемого, в тот вечер он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Освежить воспоминания белгородцу помогло попавшее в социальные сети видео с его участием, - прокомментировали в пресс-службе УМВД области.
фото: скриншот видео.
Полицейские установили, что композиция состоит на балансе Управления дорожного хозяйства и транспорта области. В учреждении правоохранителям сообщили, что ее стоимость составляет 950 тысяч рублей. После повреждения инсталляция нуждается в полной замене.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.
Пьяный белгородец повредил арт-объект стоимостью 950 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU