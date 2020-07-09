2020-07-09T09:11:35+03:00
Общество

То ли еще будет: в Шебекинском округе сотрудники ЗАГС учились валять из шерсти

Для начала они осилили технику изготовления божьей коровки и пчелки
Ирина ТАРАСОВА
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В Шебекинском округе сотрудники ЗАГС учились валять из шерсти. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городскогоокругаВ Шебекинском округе сотрудники ЗАГС учились валять из шерсти. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городскогоокруга
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Сотрудники отдела ЗАГС администрации Шебекинского городского округа посетили Центр культурного развития города Шебекино. Там они ознакомились с несложными мастер-классами по изготовлению различных сувениров из шерсти в технике сухого валяния. Сотрудникам ЗАГС удалось приобщиться к высокому искусству валяния из шерсти "Божьей коровки" и "Пчелки из шерсти".

Мастер-классы подготовила подготовила Народный мастер Белгородской области, руководитель студии "Золотая иголочка" Дома ремесел ШМБУК "ЦКР" Наталья Курочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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