То ли еще будет: в Шебекинском округе сотрудники ЗАГС учились валять из шерсти
Для начала они осилили технику изготовления божьей коровки и пчелки
В Шебекинском округе сотрудники ЗАГС учились валять из шерсти. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городскогоокруга
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Сотрудники отдела ЗАГС администрации Шебекинского городского округа посетили Центр культурного развития города Шебекино. Там они ознакомились с несложными мастер-классами по изготовлению различных сувениров из шерсти в технике сухого валяния. Сотрудникам ЗАГС удалось приобщиться к высокому искусству валяния из шерсти "Божьей коровки" и "Пчелки из шерсти".
Мастер-классы подготовила подготовила Народный мастер Белгородской области, руководитель студии "Золотая иголочка" Дома ремесел ШМБУК "ЦКР" Наталья Курочка.
ИСТОЧНИК KP.RU