Губкинский проект победил в областном конкурсе ТОС

9 Июль 2020 2020-07-09T11:23:23+03:00

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Чтобы активизировать участие территориального общественного самоуправления (ТОС) в социально-экономическом развитии муниципальных образований региона в 2020 году, от пяти ТОС Губкинского городского округа - Коньшинского, Вислодубравского, Уколовского, Чуевского и Юрьевского были поданы заявки на участие в ежегодном областном конкурсе на лучший социально значимый проект территориального общественного самоуправления.

По итогам областного конкурса комиссия признала победителем конкурсную документацию Вислодубравского ТОС «Благоустройство зоны отдыха для детей и родителей в селе Вислая Дубрава «Здоровая семья - здоровая Россия».

На реализацию этого проекта будет направлена субсидия из областного бюджета, а также выделены средства из местного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU