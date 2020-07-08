Зашумит Сад памяти на территории Губкинского городского округа

8 Июль 2020 2020-07-08T20:15:25+03:00

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В Губкинском городском округе появились новые «Сады памяти»: плодовые сады, высаженные в память не вернувшихся с войны. Силами работников сельских территориальных администраций и активистов из местных жителей было высажено более 1000 саженцев деревьев, кустарников и многолетников.

Также наведен санитарный порядок и проведен косметический ремонт 30 памятников и мест захоронений участников Великой Отечественной войны, расположенных на сельских территориях.

После ослабления карантинных мероприятий в сельских территориальных администрациях на территории «Садов памяти» и памятниках участникам Великой Отечественной были организованы и проведены экскурсии для школьников и детей младшего возраста.

Они узнали много нового о годах Великой Отечественной войны, о бесчинствах оккупантов, о подвигах ушедших на фронт односельчан, а также об идее создания «Сада Памяти», приуроченного к 75-летию Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU