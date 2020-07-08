В Белгородской области возбудили уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом

8 Июль 2020 2020-07-08T19:32:18+03:00

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Происшествие случилось 10 июня в поселке Прохоровка. 35-летняя женщина и ее девятилетний сын, проживающие в многоквартирном доме, внезапно почувствовали себя плохо. Почувствовав недомогание и заметив, что с ребенком не все в порядке, мать и мальчик обратились за медицинской помощью.

- Химическое исследование крови потерпевших показало наличие повышенного содержания карбоксигемоглобина, - прокомментировали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области.

По версии следствия, отравление угарным газом произошло при использовании газовой колонки из-за засора вентиляционного канала. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья.

- В настоящее время назначена экспертиза газового оборудования, - рассказал руководитель Яковлевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Белгородской области Алексей Переверзев.

По его словам, с привлечением специалистов газовой службы и коммунального хозяйства были произведены осмотры вентиляционных каналов и газового оборудования. Следствие также истребовало все документы, касающиеся обслуживания вентиляционных систем. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU