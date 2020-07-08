В Белгородской области на госгранице задержали «вора в законе»

8 Июль 2020 2020-07-08T18:45:10+03:00

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В середине июня белгородские пограничники задержали в Грайворонском городском округе 53-летнего жителя Москвы. Мужчина направлялся в сторону государственной границы. В ходе опроса он заявил, что является так называемым «вором в законе». Сотрудники Погрануправления привлекли москвича к административной ответственности за нарушение правил пограничного режима и передали для дальнейшего разбирательства в полицию.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что проведенные сотрудниками уголовного розыска и ФСБ оперативно-розыскные мероприятия подтвердили высокий статус задержанного в криминальной среде. В отношении него возбудили уголовное дело по достаточно редкой статье – «Занятие высшего положения в преступной иерархии». На период следствия мужчину взяли под стражу. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

В Белгородской области задержан "вор в законе".

ИСТОЧНИК KP.RU