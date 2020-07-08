В центре Белгорода средь бела дня в своей квартире сгорел мужчина

8 Июль 2020 2020-07-08T18:11:27+03:00

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8 июля в 16 часов 49 минут в Службу спасения-112 стали поступать тревожные звонки о том, что в Белгороде из окон квартиры, расположенной на 7-м этаже десятиэтажки на улице Комсомольской, идет сильный дым. Пожарным удалось спасти двух человек, но хозяина загоревшейся квартиры они обнаружили уже мертвым.

На место вызова были направлены дежурные караулы пожарно-спасательной части № 2, специализированной пожарно-спасательной части и спасатели города Белгорода. Всего в ликвидации пожара от Главного управления МЧС России по Белгородской области было задействовано 6 единиц техники и 16 человек личного состава.

На момент прибытия пожарных из окон квартиры вырывались клубы дыма. Также были сильно задымлены лестничные площадки нескольких этажей. Дверь в загоревшуюся квартиру оказалась заперта, а потому, чтобы попасть внутрь помещения, спасателям пришлось применить специальное оборудование. Из-за сильного задымления в подъезде пожарные при помощи спасательных устройств спасли двух человек с 8 этажа. В 17 часов 24 минуты пожар был ликвидирован.

После ликвидации возгорания к работе на месте пожара приступили эксперт испытательной пожарной лаборатории и инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Белгорода. Они проведут осмотр в поврежденной огнем квартире, чтобы установить обстоятельства и причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU