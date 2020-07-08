2020-07-08T18:11:27+03:00
Общество

В центре Белгорода средь бела дня в своей квартире сгорел мужчина

Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар и спасти двух человек
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

8 июля в 16 часов 49 минут в Службу спасения-112 стали поступать тревожные звонки о том, что в Белгороде из окон квартиры, расположенной на 7-м этаже десятиэтажки на улице Комсомольской, идет сильный дым. Пожарным удалось спасти двух человек, но хозяина загоревшейся квартиры они обнаружили уже мертвым.

На место вызова были направлены дежурные караулы пожарно-спасательной части № 2, специализированной пожарно-спасательной части и спасатели города Белгорода. Всего в ликвидации пожара от Главного управления МЧС России по Белгородской области было задействовано 6 единиц техники и 16 человек личного состава.

На момент прибытия пожарных из окон квартиры вырывались клубы дыма. Также были сильно задымлены лестничные площадки нескольких этажей. Дверь в загоревшуюся квартиру оказалась заперта, а потому, чтобы попасть внутрь помещения, спасателям пришлось применить специальное оборудование. Из-за сильного задымления в подъезде пожарные при помощи спасательных устройств спасли двух человек с 8 этажа. В 17 часов 24 минуты пожар был ликвидирован.

После ликвидации возгорания к работе на месте пожара приступили эксперт испытательной пожарной лаборатории и инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Белгорода. Они проведут осмотр в поврежденной огнем квартире, чтобы установить обстоятельства и причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зашумит Сад памяти на территории Губкинского городского округа
В Белгородской области возбудили уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом
Где перекроют движение в Старом Осколе
В Белгородской области на госгранице задержали «вора в законе»
В центре Белгорода средь бела дня в своей квартире сгорел мужчина
Ученые Белгородского университета разработали новую методику занятий физкультурой
Оперативники задержали подозреваемого в поджоге торговых киосков в Белгороде
Чтобы развестись, белгородцам пришлось поделить трактор, экскаватор, ВАЗ и другую технику
В Белгородской области юный велосипедист пострадал в ДТП
Семьи белгородских энергетиков победили в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция»
Белгородской мэрии понадобились два общественных туалета
На завершение капремонта губкинской гимназии №6 Металлоинвест направил 73 млн рублей
Хор Белгородского университета удостоен Гран-при «Студенческой весны-2020»
Tele2 объединила SIM-карты для бизнеса на единой платформе «М2М Система»
На Белгородскую область надвигаются грозы и сильный ветер
В Белгородской области явно нетрезвый водитель попытался дать взятку инспекторам ДПС