2020-07-08T19:20:06+03:00
Общество

Где перекроют движение в Старом Осколе

Переврезка участка водопровода стала причиной остановки движения
Ирина ТАРАСОВА
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Где перекроют движение в Старом Осколе.Где перекроют движение в Старом Осколе.
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Владельцам автомобильного транспорта Старого Оскола Белгородской области следует быть внимательными. Пресс-служба администрации Старооскольского городского округа сообщила о временном прекращении движения автомобильного транспорта в Старом Осколе. С сегодняшнего дня по 15 июля 2020 года будет прекращаться движение автомобильного транспорта на участке автодороги по улице Тенистая от жилого дома №128 до жилого дома №116. Такая вынужденная мера связана с проведением строительных работ по переврезке участка водопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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