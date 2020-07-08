Где перекроют движение в Старом Осколе

8 Июль 2020 2020-07-08T19:20:06+03:00

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Владельцам автомобильного транспорта Старого Оскола Белгородской области следует быть внимательными. Пресс-служба администрации Старооскольского городского округа сообщила о временном прекращении движения автомобильного транспорта в Старом Осколе. С сегодняшнего дня по 15 июля 2020 года будет прекращаться движение автомобильного транспорта на участке автодороги по улице Тенистая от жилого дома №128 до жилого дома №116. Такая вынужденная мера связана с проведением строительных работ по переврезке участка водопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU