Ученые Белгородского университета разработали новую методику занятий физкультурой

8 Июль 2020 2020-07-08T17:13:18+03:00

Суть программы – в чередовании занятий плавания и атлетической гимнастики

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Актуальность методики, разработанной на кафедре физического воспитания НИУ «БелГУ», обусловлена тем, что в России на протяжении 20 лет наблюдается тенденция снижения уровня здоровья студентов вузов. Суть экспериментальной программы – в равномерном чередовании занятий оздоровительным плаванием и атлетической гимнастикой.

При этом аэробные упражнения предполагают чередование стилей плавания – кроля и браса с постепенным увеличением дистанции. Анаэробные нагрузки включают базовые и вспомогательные гимнастические упражнения, направленные на улучшение работы сердечно-сосудистой системы, развитие силовых качеств и увеличение мышечной массы.

– Нехватка двигательной активности, психоэмоциональные перегрузки, нарушения режима труда и отдыха – все эти факторы влияют на увеличение количества заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата и зрения, – рассказал профессор кафедры физического воспитания НИУ «БелГУ» Виктор Кондаков.

При апробировании экспериментальной методики при участии коллег из университетов Польши и Румынии, эксперты отметили повышение уровня соматического здоровья студентов. Методику можно использовать в качестве интегрального средства повышения функциональных возможностей организма.

Уже на этапе экспериментального апробирования комплексной программы уровень соматического здоровья испытуемых студентов увеличился в среднем с 5 до 10 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU