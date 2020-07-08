2020-07-08T17:13:18+03:00
Здоровье

Ученые Белгородского университета разработали новую методику занятий физкультурой

Суть программы – в чередовании занятий плавания и атлетической гимнастики
Ирина ТАРАСОВА
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Ученые Белгородского университета разработали новую методику занятий физкультурой. Фото пресс-службы НИУ БелГУУченые Белгородского университета разработали новую методику занятий физкультурой. Фото пресс-службы НИУ БелГУ
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Актуальность методики, разработанной на кафедре физического воспитания НИУ «БелГУ», обусловлена тем, что в России на протяжении 20 лет наблюдается тенденция снижения уровня здоровья студентов вузов. Суть экспериментальной программы – в равномерном чередовании занятий оздоровительным плаванием и атлетической гимнастикой.

При этом аэробные упражнения предполагают чередование стилей плавания – кроля и браса с постепенным увеличением дистанции. Анаэробные нагрузки включают базовые и вспомогательные гимнастические упражнения, направленные на улучшение работы сердечно-сосудистой системы, развитие силовых качеств и увеличение мышечной массы.

– Нехватка двигательной активности, психоэмоциональные перегрузки, нарушения режима труда и отдыха – все эти факторы влияют на увеличение количества заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата и зрения, – рассказал профессор кафедры физического воспитания НИУ «БелГУ» Виктор Кондаков.

При апробировании экспериментальной методики при участии коллег из университетов Польши и Румынии, эксперты отметили повышение уровня соматического здоровья студентов. Методику можно использовать в качестве интегрального средства повышения функциональных возможностей организма.

Уже на этапе экспериментального апробирования комплексной программы уровень соматического здоровья испытуемых студентов увеличился в среднем с 5 до 10 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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