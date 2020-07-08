Чтобы развестись, белгородцам пришлось поделить трактор, экскаватор, ВАЗ и другую технику

8 Июль 2020 2020-07-08T16:25:06+03:00

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На исполнении в Ивнянском районном отделении судебных приставов УФССП по Белгородской области находилось исполнительное производство в отношении местного жителя о наложении ареста имущества. Причиной стал раздел имущества между супругами, куда вошли трактор, экскаватор и другая техника.

Чтобы исполнить решение суда судебный пристав - исполнитель выехал по адресу жительства мужчины и составил акт описи и ареста его имущества.

В вошли: трактор - экскаватор ЭО-2621, трактор Т-40, 2 легковых автомобиля отечественного производства: УАЗ-4696, ВАЗ 21053, легковой автомобиль импортного производства Hyundai Accent, прицеп к автотранспортным средствам - МАЗ 816200, и другое: навесная почвообрабатывающая фреза, навеска плуг, мотоблок Crosser, междурядник для мотоблока, бензиновый генератор PATRIOT RPG-6500E, бетоносмеситель Калибр БСЭ-130.

Решение суда исполнено, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU