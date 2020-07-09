2020-07-09T10:14:38+03:00
Общество

Еще одна горячая линия открыта для жителей Белгородчины

Теперь по телефону можно уточнить вопросы совпадения личных данных
Ирина ТАРАСОВА
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Еще одна горячая линия открыта для жителей Белгородчины. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской областиЕще одна горячая линия открыта для жителей Белгородчины. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области
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В Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Белгородской области открыта горячая телефонная линия. Теперь вопросы совпадения персональных данных в исполнительном производстве можно уточните по телефону.

Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица как должника по исполнительным производствам, происходят вследствие совпадения персональных данных нескольких граждан. Это случается на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов.

В таком случае жителям региона следует обратиться по номеру телефона горячей линии 8 (4722) 31-31-70. Должностные лица службы ответят на вопросы граждан и расскажут, какие документы необходимо предоставить для идентификации.

Звонки от граждан по телефонам горячей линии принимаются ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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