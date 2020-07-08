Оперативники задержали подозреваемого в поджоге торговых киосков в Белгороде

8 Июль 2020 2020-07-08T16:50:41+03:00

Парень объяснил свой поступок тем, что он переборщил с алкоголем

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Происшествие случилось 25 июня на перекрестке улиц Есенина и Щорса в Белгороде. Ночью в районе «Сити-Молла» полыхнули два деревянных торговых киоска. Выяснилось, что причиной возгорания стал поджог.

Злоумышленник скрылся, однако сотрудникам уголовного розыска удалось его вычислить и задержать. В поджоге подозревают 23-летнего местного жителя. Впрочем, и сам парень не отрицает свою вину. Свой поступок молодой человек объяснил тем, что накануне хорошенько выпил. По предварительным данным, после застолья он решил прогулять по улице. Путь его лежал мимо торговых киосков. Без каких-либо видимых причин он поджег коробку и подбросил под одну из палаток. Как только полыхнуло, парень поспешил сделать ноги.

- В результате сгорели три секции торговых павильонов. Общая сумма ущерба, причиненного собственникам, составила более 260 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по г. Белгороду.

За умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога парню грозит до пяти лет лишения свободы.

Оперативники раскрыли поджог торговых киосков в Белгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU