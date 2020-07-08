В Белгородской области юный велосипедист пострадал в ДТП

8 Июль 2020 2020-07-08T15:20:06+03:00

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Во вторник, 7 июля, около 10 часов 35 минут в поселке Борисовка произошло ДТП с участием юного велосипедиста. Шестнадцатилетний подросток двигался по улице Садовая. По предварительным данным, при повороте он не уступил дорогу автомобилю «Ауди» под управлением 54-летнего водителя.

- В результате произошло столкновение. Юноша получил травмы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Напомним, в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются дожди. В ливень лучше по возможности воздержаться от поездок. Если вам все же пришлось сесть за руль, не забывайте выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и боковой интервал. Будьте внимательнее у пешеходных перекрестков, в местах остановок общественного транспорта и при движении по загородным трассам. Не забывайте, что под слоем воду могут скрывать неровности дорожного покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU