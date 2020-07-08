Белгородской мэрии понадобились два общественных туалета
Для того, чтобы выкупить два новых общественных туалета, мэрия Белгорода готова потратить 22 223 000 рублей. Соответствующее распоряжение размещено на сайте городской администрации. Как сказано в распоряжении, уборные, которые недавно появились в парке культуры и отдыха возле бывшего кинотеатра «Октябрь» и в парке Победы, будут переданы МБУ «Управление «Белгорблагоустройство». Стоимость каждого «объекта» составит 11 111 500 рублей. При этом указано, что сделка должна состояться не позднее 1 сентября этого года.
Белгородцы обратили внимание на новые уборные, которые появились в парках на весьма видных местах около месяца назад. В уборных есть не только горячая вода, мыло, аппараты для сушки рук, зеркала, но и пеленальные столики. Также предусмотрено, что воспользоваться туалетами смогут люди с ограниченными возможностями.
ИСТОЧНИК KP.RU