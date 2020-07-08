Белгородской мэрии понадобились два общественных туалета

8 Июль 2020 2020-07-08T14:09:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Для того, чтобы выкупить два новых общественных туалета, мэрия Белгорода готова потратить 22 223 000 рублей. Соответствующее распоряжение размещено на сайте городской администрации. Как сказано в распоряжении, уборные, которые недавно появились в парке культуры и отдыха возле бывшего кинотеатра «Октябрь» и в парке Победы, будут переданы МБУ «Управление «Белгорблагоустройство». Стоимость каждого «объекта» составит 11 111 500 рублей. При этом указано, что сделка должна состояться не позднее 1 сентября этого года.

Белгородцы обратили внимание на новые уборные, которые появились в парках на весьма видных местах около месяца назад. В уборных есть не только горячая вода, мыло, аппараты для сушки рук, зеркала, но и пеленальные столики. Также предусмотрено, что воспользоваться туалетами смогут люди с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU