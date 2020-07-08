На завершение капремонта губкинской гимназии №6 Металлоинвест направил 73 млн рублей

фото: Александр Белашов.

Реновация гимназии стартовала в августе 2019 года. Средств, выделенных из регионального бюджета, оказалось недостаточно для завершения работ в полном объеме. Еще 73 млн рублей планировалось привлечь в 2020 году. Однако из-за сложной экономической ситуации средства выделены не были и реконструкцию пришлось отложить.

- Учитывая социальную значимость объекта, где обучаются более шестисот школьников, Металлоинвест не смог остаться в стороне от решения этой проблемы, – прокомментировал Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа. – На протяжении года ребята учились во вторую смену в стенах других учреждений, что вызывало неудобство как для них самих, так и для родителей. Для нас важно, чтобы школьники в новом учебном году продолжили получать качественное образование в обновленных уютных классах своей родной гимназии. Сейчас главное – завершить реконструкцию в максимально короткие сроки.

Ранее в рамках социально-экономического партнерства Компания направляла 25 млн рублей на обеспечение учебного заведения необходимым оснащением. На эти средства закуплено современное технологическое оборудование для столовой, мебель для классов, лаборантской и других помещений.