На Белгородскую область надвигаются грозы и сильный ветер

8 Июль 2020 2020-07-08T09:25:35+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным Белгородских синоптиков, сегодня, 8 июля в области сохранится переменная облачность. Ночью и днем возможны кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах выпадет град. Ветер ночью переменных направлений, днем с переходом на северо-западный 7-12 м/с. При грозах порывы ветра местами могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 18-23 градуса тепла, днем 23-28 градусов. В отдельных районах температура воздуха составит 33 градуса.

В связи с прогнозируемыми порывами ветра Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует белгородцам не находится рядом со слабо укрепленными широкоформатными и ветхими конструкциями. Также при ветре возможно падение крупных деревьев, ветвей, рекламных щитов, повреждение кровли домов, обрыв воздушных линий электропередачи и связи. Поэтому следует быть осторожными и по возможности избегать находиться вблизи данных объектов. Также важно не оставлять их без присмотра детей.

ИСТОЧНИК KP.RU