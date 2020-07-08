Хор Белгородского университета удостоен Гран-при «Студенческой весны-2020»

8 Июль 2020 2020-07-08T11:11:54+03:00

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5 призовых мест на областном фестивале-конкурсе «Студенческая весна-202» завоевали артисты Молодежного культурного центра НИУ «БелГУ». Фестиваль проходил под эгидой управления молодежной политики области, областного Центра молодежных инициатив и общественной организации «Российский союз молодежи». Кульминацией стал гала-концерт, на котором были подведены итоги.

Дипломов первой степени удостоились вокальное трио Полина Волобуева, Алена Саввина, Виктория Коровина в номинации «Эстрадное пение. Малые составы» и ансамбль народной песни «Отрада» в номинации «Народное пение. Большие составы». Дипломантами третьей степени стали ансамбль народного танца «Забава», представители медицинского колледжа медицинского института НИУ «БелГУ» в номинации «Современный танец. Коллективы», а также Полина Волобуева в номинации «Народное пение. Соло».

По оценкам жюри Гран-при областного фестиваля-конкурса «Студенческая весна-2020» завоевал академический хор НИУ «БелГУ» под руководством УрузмагаТанделова. Теперь хор представит Белгородчину на всероссийской студенческой весне в Ростове-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU