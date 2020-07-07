В Белгородской области явно нетрезвый водитель попытался дать взятку инспекторам ДПС

7 Июль 2020 2020-07-07T22:33:20+03:00

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30 июня сотрудники ДПС остановили на одной из улиц города Строитель «шестерку» под управлением 61-летнего водителя. Полицейские заметили у мужчины признаки опьянения. Проходить медицинское освидетельствование автомобилист отказался и попытался «решить» вопрос с сотрудниками Госавтоинспекции. Несмотря на предупреждения об ответственности, он не внял увещевания инспекторов и положил на рычаг переключения передач 1000 рублей.

Полицейские деньги не взяли и сообщили о попытке подкупа в дежурную часть. Теперь помимо наказания за отказ от медосвидетельствования, водитель получил еще и уголовную статью. За покушение на дачу мелкой взятки ему грозит до года лишения свободы.

УМВД региона призывает белгородцев сообщать о любых проявлениях коррупции в полицию. Сделать это можно, позвонив по номеру 02 или на «телефон доверия» - 8 (4722) 352-033.

ИСТОЧНИК KP.RU