2020-07-07T22:33:20+03:00
Общество

В Белгородской области явно нетрезвый водитель попытался дать взятку инспекторам ДПС

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Нетрезвый белгородец пытался подкупить полицейских.Нетрезвый белгородец пытался подкупить полицейских.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

30 июня сотрудники ДПС остановили на одной из улиц города Строитель «шестерку» под управлением 61-летнего водителя. Полицейские заметили у мужчины признаки опьянения. Проходить медицинское освидетельствование автомобилист отказался и попытался «решить» вопрос с сотрудниками Госавтоинспекции. Несмотря на предупреждения об ответственности, он не внял увещевания инспекторов и положил на рычаг переключения передач 1000 рублей.

Полицейские деньги не взяли и сообщили о попытке подкупа в дежурную часть. Теперь помимо наказания за отказ от медосвидетельствования, водитель получил еще и уголовную статью. За покушение на дачу мелкой взятки ему грозит до года лишения свободы.

УМВД региона призывает белгородцев сообщать о любых проявлениях коррупции в полицию. Сделать это можно, позвонив по номеру 02 или на «телефон доверия» - 8 (4722) 352-033.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородской области явно нетрезвый водитель попытался дать взятку инспекторам ДПС
В Белгороде полицейские задержали подозреваемого в краже 48 кубов асфальтной крошки
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта
Жительница Белгородской области выиграла в лотерею почти 8 миллионов рублей
В Валуйках предприятие общепита закрыли за нарушение санитарно-эпидемических норм
В пруду у поселка Майский Белгородской области утонул мужчина
Под Белгородом перевернулась фура со свиньями
В Борисовском районе открылся Зозулянский сельский Дом культуры
В Белгородском музее можно посетить выставку игрушки-свистульки
В Белгородской области нашли пропавшую накануне девочку
Музей Белгородского района cтал партнером Музея России
Tele2 предлагает выгоду на Xiaomi
Сбербанк запускает новый продукт для финансирования проектов застройщиков
Белгородец ответит за смерть сожительницы
Более трех тысяч белгородцев подключили сервис «Гарантия Плюс» от «Ростелекома»
В Белгороде пьяный водитель сбил подростка
Выставочный зал "Родина" предлагает белгородцам юбилейную выставку "По волнам памяти"
В Белгородской области грабитель перевернул инвалидную коляску ради 1000 рублей
Белгородец едва не лишился автомобиля, скрывая от уплаты долга
В Белгородской области разыскали подростка, заблудившегося в лесу
3 000 добровольцев-белгородцев примут участие в исследовании популяционного иммунитета к COVID-19