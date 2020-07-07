2020-07-07T22:23:30+03:00
Происшествия

В Белгороде полицейские задержали подозреваемого в краже 48 кубов асфальтной крошки

Ущерб дорожно-транспортной компании оценили в 90 тысяч рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Белгородец может лишиться свободы за кражу асфальтной крошки.Белгородец может лишиться свободы за кражу асфальтной крошки.Фото: "КП" Архив
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В полицию Белгорода обратились представители дорожно-транспортной компании. Они сообщили о пропаже 48 кубов асфальтной крошки. Ущерб оценили в сумму около 90 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемого. Далеко искать не пришлось. В краже подозревают 39-летнего охранника. По предварительным данным, он продал стройматериал своему знакомому. Тот, не зная, что товар краденый, пригнал на склад два грузовика и вывез чужое добро.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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