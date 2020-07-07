В пруду у поселка Майский Белгородской области утонул мужчина

7 Июль 2020 2020-07-07T12:03:58+03:00

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В Единую дежурно-диспетчерскую службу Белгородского района звонок о пропаже мужчины поступил от очевидцев. Они сообщили, что не могут найти своего товарища, с которым вместе отдыхали на пруду в поселке Майский. Как позже было установлено, компания мужчин отдыхала на берегу пруда в месте, которое было не предназначено для купания. Мужчина 1981 года рождения решил искупаться. Через некоторое время друзья потеряли его из виду и сообщили о происшествии по телефону «112».

К месту вызова были направлены водолазы поисково-спасательной службы Белгородской области, которые извлекли из пруда тело утонувшего. В настоящее время устанавливаются причина и обстоятельства трагедии.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что купаться можно только в установленных местах: на пляжах, водных станциях, в специально оборудованных и разрешенных местах. К тому же не следует купаться в нетрезвом виде и долго пребывать в холодной воде. Родителям необходимо объяснить детям, что нельзя устраивать игры вблизи рек и озер.

ИСТОЧНИК KP.RU