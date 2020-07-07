2020-07-07T11:23:09+03:00
Происшествия

Под Белгородом перевернулась фура со свиньями

Водитель не пострадал
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
фото: сайт ГУ МЧС России по Белгородской области.фото: сайт ГУ МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Во вторник, 7 июля, в Корочанском районе перевернулась фура со свиньями. Сообщение о ДТП поступило в полицию в 09 часов 40 минут. По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика «Вольво», двигаясь по трассе «Короча – Губкин – граница Курской области» на повороте не справился с управлением. В результате автомобиль опрокинулся на проезжую часть.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что водитель, к счастью, не получил травм. У фуры имеются механические повреждения. В соцсетях со ссылкой на очевидцев сообщают, что пострадали несколько животных.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и автоинспекторы. Пока грузовик поднимают, а животных перегружают в другие автомобили инспекторы ГИБДД будут обеспечивать безопасный объезд места аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Белгородской области выиграла в лотерею почти 8 миллионов рублей
В Валуйках предприятие общепита закрыли за нарушение санитарно-эпидемических норм
В пруду у поселка Майский Белгородской области утонул мужчина
Под Белгородом перевернулась фура со свиньями
В Борисовском районе открылся Зозулянский сельский Дом культуры
В Белгородском музее можно посетить выставку игрушки-свистульки
В Белгородской области нашли пропавшую накануне девочку
Музей Белгородского района cтал партнером Музея России
Tele2 предлагает выгоду на Xiaomi
Сбербанк запускает новый продукт для финансирования проектов застройщиков
Белгородец ответит за смерть сожительницы
Более трех тысяч белгородцев подключили сервис «Гарантия Плюс» от «Ростелекома»
В Белгороде пьяный водитель сбил подростка
Выставочный зал "Родина" предлагает белгородцам юбилейную выставку "По волнам памяти"
В Белгородской области грабитель перевернул инвалидную коляску ради 1000 рублей
Белгородец едва не лишился автомобиля, скрывая от уплаты долга
В Белгородской области разыскали подростка, заблудившегося в лесу
3 000 добровольцев-белгородцев примут участие в исследовании популяционного иммунитета к COVID-19