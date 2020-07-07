Под Белгородом перевернулась фура со свиньями

7 Июль 2020 2020-07-07T11:23:09+03:00

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Во вторник, 7 июля, в Корочанском районе перевернулась фура со свиньями. Сообщение о ДТП поступило в полицию в 09 часов 40 минут. По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика «Вольво», двигаясь по трассе «Короча – Губкин – граница Курской области» на повороте не справился с управлением. В результате автомобиль опрокинулся на проезжую часть.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что водитель, к счастью, не получил травм. У фуры имеются механические повреждения. В соцсетях со ссылкой на очевидцев сообщают, что пострадали несколько животных.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и автоинспекторы. Пока грузовик поднимают, а животных перегружают в другие автомобили инспекторы ГИБДД будут обеспечивать безопасный объезд места аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU