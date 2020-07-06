2020-07-06T15:07:58+03:00
Происшествия

В Белгороде пьяный водитель сбил подростка

По предварительным данным, мужчина выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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ДТП произошло в воскресенье, 5 июля, около девяти часов вечера в областном центре. По предварительным данным, 28-летний пьяный водитель за рулем «Ниссан Альмера» выехал на перекресток улиц Щорса и Есенина на запрещающий сигнал светофора и сбил 12-летнего мальчика. Сообщается, что подросток пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате юноша получил травмы.

В этот же день в ДТП пострадал еще один ребенок. Утром в Новооскольском городском округе 55-летний водитель «Рено Логан», по предварительным данным, не справился с управлением, так как слишком быстро ехал, и врезался в барьерное ограждение дороги. В аварии пострадала 12-летняя пассажирка иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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