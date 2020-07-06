2020-07-06T13:01:33+03:00
Общество

В Белгородской области грабитель перевернул инвалидную коляску ради 1000 рублей

Деньги злоумышленник тут же спустил на спиртное
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за грабеж с применением насилия.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за грабеж с применением насилия.Фото: "КП" Архив
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Циничное преступление произошло в селе Ладомировка Ровеньского района. По предварительным данным, 44-летний местный житель с криминальным прошлым бродил по улице в поисках наживы. На дороге злоумышленнику встретился 25-летний парень, передвигающийся на инвалидной коляске. Подозреваемый попросил у него деньги на покупку спиртного, но получил отказ. Тогда злоумышленник проследил за молодым человеком. Когда тот оказался в малолюдном месте, он подошел сзади и стал дергать за сумку. Пытаясь вырвать ее, нападавший перевернул инвалидную коляску. Вытащив 1100 рублей, злоумышленник ушел и сразу же спустил деньги на спиртное.

Молодой человек смог самостоятельно добраться домой и рассказал о случившемся родственникам. Мать парня вызвала полицию. Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело за грабеж с применением насилия. Санкции статьи – до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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