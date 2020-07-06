2020-07-06T12:23:15+03:00
Общество

Белгородец едва не лишился автомобиля, скрывая от уплаты долга

После вмешательства приставов материальный ущерб в результате ДТП возмещен в полном объеме
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото: "КП" Архив
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Судебные приставы взыскали материальный ущерб в пользу потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия. Но для этого им пришлось разыскать должника, наложить арест на его авто и произвести оценку автомобиля для дальнейшей реализации.

В Старооскольское районное отделение судебных приставов на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании 111 тысяч рублей материального ущерба, причиненного в результате ДТП. Направив запросы в регистрирующие и кредитные организации, пристав установили, что должник владеет автомобилем «Toyota Mark II», 1996 года выпуска, местонахождение которого не было известно.

Отметим, что должник скрывался от судебных приставов, по адресу, указанному в исполнительном документе не проживал. И тогда его объявили в розыск.

В результате розыскных мероприятий приставам удалось установить не только местонахождение должника, но и его автомобиля. На авто был наложен арест. Но и это не дало результата, так как неплательщик должных выводов для себя не сделал и мер к погашению задолженности не предпринял.

Тогда судебные приставы оценили транспортное средство, чтобы в дальнейшем выставить его на продажу. И эта мера наконец дала результат, должник незамедлительно нашел деньги и погасил всю сумму долга, а также исполнительский сбор в размере более 7 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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