2020-07-06T09:58:08+03:00
Коронавирус Covid-19

3 000 добровольцев-белгородцев примут участие в исследовании популяционного иммунитета к COVID-19

Исследовать будут сыворотку крови добровольцев 7 возрастных групп, в том числе и детей
Ирина ТАРАСОВА
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Исследовать будут сыворотку крови добровольцев 7 возрастных групп.Исследовать будут сыворотку крови добровольцев 7 возрастных групп.Фото: "КП" Архив
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Главный санитарный врач региона Елена Оглезнева рассказала, что Белгородская область вошла в число первых 22 регионов, где запустили исследование популяционного иммунитета к COVID-19. В трех пилотных регионах такое исследование уже завершилось: Тюменской области, Хабаровском крае и Санкт-Петербруге. В Белгородской области в нем примут участие 3000 добровольцев. Для проведения исследования необходимо рандомно отобрать 2 688 сывороток крови от 7 возрастных групп, в том числе и детской. На данный уже получено 724 сыворотки крови — они доставлены для проведения исследования.

Елена Оглезнева подчеркнула, что исследование поможет определить в дальнейшем региональную тактику по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, спрогнозировать ситуацию на будущее и предусмотреть проведение профилактических мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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