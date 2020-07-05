2020-07-05T16:45:00+03:00
Общество

270 лет на троих отметили старожилы Валуйского городского округа

Труженицы тыла отдали свою жизнь Родине
Ирина ТАРАСОВА
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270 лет на троих отметили старожилы Валуйского городского округа. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа270 лет на троих отметили старожилы Валуйского городского округа. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа
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В Валуйском городском округе сразу три ветерана Великой Отечественной войны отметили 90-летие - 270 лет на троих. Это труженицы тыла – жительница села Рождествено Ольга Максимовна Гриднева, жительница села Селиваново Федосья Афанасьевна Сморда и жительница села Тимоново Пелагея Федоровна Каверина, отдавшие свою жизнь Родине.

В этот день именинниц поздравили не только родные, но и глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов, другие официальные лица.

В адрес юбиляров прозвучали слова благодарности за многолетний доблестный труд. Их жизнь неразрывно связана с жизнью страны: Великая Отечественная война, тяжелые послевоенные годы, работа в колхозе — есть что вспомнить и чем гордиться. Гости пожелали ветеранам здоровья и благополучия, долголетия, заботы близких, а также вручили цветы, поздравительные адреса и памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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