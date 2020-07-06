Как Алексеевская прокуратура Белгородчины поступила с обучавшими воровать электроэнергию

6 Июль 2020 2020-07-06T08:58:51+03:00

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Алексеевская межрайонная прокуратура, промониторив Интернет, выявила 4 интернет-страницы, на которых рассказывалось о различных способах отмотки показаний счетчика электроэнергии для незаконного уменьшения коммунальных платежей. Сейчас эти страницы заблокированы.

Административная ответственность предусмотрена за самовольное подключение или безучетное использование электрической, тепловой энергии, газа (ст. 7.19 КоАП РФ). За причинение имущественного ущерба есть административная и уголовная ответственность.

В связи с этим прокуратура направила в Алексеевский районный суд 4 административных исковых заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ.

По трем искам требования удовлетворены судом в полном объеме, по одному иску ответчик добровольно удалил информацию из сети «Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU