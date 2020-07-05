2020-07-05T11:47:29+03:00
Общество

Шебекинцы определились с территориями для благоустройства

Из 14 проектов жители округа отобрали 5
Ирина ТАРАСОВА
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Шебекинцы определились с территориями для благоустройства. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округаШебекинцы определились с территориями для благоустройства. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
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Рейтинговое голосование в Шебекинском городском округе проходило на избирательных участках в дни голосования по поправкам в Конституцию РФ. На выбор территорий для благоустройства было представлено четырнадцать объектов. Отобрано пять.

Вот перечень эскизных проектов, набравших наибольшее количество голосов:

- благоустройство досуговой площадки для детей и подростков по улице Чапаева в городе Шебекино;

- благоустройство досуговой площадки для детей и подростков по улице Комсомольская в селе Максимовка;

- благоустройство досуговой площадки для детей и подростков по улице Гагарина в селе Красная Поляна;

- благоустройство зоны рекреации по улице Центральная в селе Поповка;

- благоустройство досуговой площадки для детей и подростков по улице Советская в селе Никольское.

ИСТОЧНИК KP.RU

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