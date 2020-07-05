Шебекинцы определились с территориями для благоустройства
Рейтинговое голосование в Шебекинском городском округе проходило на избирательных участках в дни голосования по поправкам в Конституцию РФ. На выбор территорий для благоустройства было представлено четырнадцать объектов. Отобрано пять.
Вот перечень эскизных проектов, набравших наибольшее количество голосов:
- благоустройство досуговой площадки для детей и подростков по улице Чапаева в городе Шебекино;
- благоустройство досуговой площадки для детей и подростков по улице Комсомольская в селе Максимовка;
- благоустройство досуговой площадки для детей и подростков по улице Гагарина в селе Красная Поляна;
- благоустройство зоны рекреации по улице Центральная в селе Поповка;
- благоустройство досуговой площадки для детей и подростков по улице Советская в селе Никольское.
ИСТОЧНИК KP.RU