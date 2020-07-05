2020-07-05T09:25:29+03:00
Общество

В Белгороде в самую жару в припаркованной закрытой машине оставили маленького ребенка

Региональный Следственный комитет занялся проверкой безответственного отношения к малышу
Ирина ТАРАСОВА
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Региональный Следственный комитет занялся проверкой безответственного отношения к малышу.Региональный Следственный комитет занялся проверкой безответственного отношения к малышу.Фото: "КП" Архив
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В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками регионального Следственного комитета была выявлена публикация, что 4 июля 2020 года в припаркованном автомобиле на улице Некрасова в Белгороде прохожие обнаружили запертого малыша. При этом температура воздуха на улице была свыше 35 градусов, а в салоне – значительно выше. Следственный отдел Белгорода организовал проведение доследственной проверки по выявленному факту, так как существовала реальная угроза жизни и здоровью маленького ребенка.

В ходе проверки будут установлены степень вреда, причиненного здоровью ребенка, обстоятельства, подвергшие опасности его жизнь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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