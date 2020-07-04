2020-07-04T22:05:27+03:00
Общество

Где в Старом Осколе закроют проезд транспорта

Где в Старом Осколе закроют проезд транспорта
Ирина ТАРАСОВА
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Где в Старом Осколе закроют проезд транспорта. Фото пресс-службы администрации Старооскольского округаГде в Старом Осколе закроют проезд транспорта. Фото пресс-службы администрации Старооскольского округа
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В Старом Осколе будет прекращено движение автомобильного транспорта по внутриквартальным дорогам. Временно, в связи с проведением благоустройства дворовых территорий, с 04 июля по 30 ноября 2020 года в период с 08.00 до 20.00 будет прекращаться движение автотранспорта.

Нельзя будет проехать по внутриквартальным дорогам микрорайона Ольминского дома № 2, 3, 4, улице Урицкого дома № 4, 5, 12, 14 и улице Ленина дома № 65, 67/9. Об этом жителям белгородской области сообщила пресс-служба администрации Старооскольского городского округ

ИСТОЧНИК KP.RU

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