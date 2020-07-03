2020-07-03T15:05:03+03:00
Происшествия

В Белгородском районе бывшего казначея садового товарищества заподозрили в присвоении

Полиция возбудила уголовное дело
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Следователи возбудили в отношении 66-летнего белгородца уголовное дело.Следователи возбудили в отношении 66-летнего белгородца уголовное дело.Фото: "КП" Архив
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С заявлением в белгородский районный отдел полиции обратился руководитель садового товарищества. Он сообщил о выявленной в ходе ревизии недостаче, попросил правоохранителей разобраться в ситуации и привлечь виновного к ответственности. Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями провели оперативно-розыскные мероприятия и пришли к выводу о том, что к хищению мог приложить руку бывший казначей.

- По предварительным данным, в период с марта 2016 года по май 2019 года он принимал от пайщиков денежные средства на оплату водоснабжения, электроэнергии, ремонт дорог и другие нужды товарищества. При этом полученные суммы не в полной мере отражались в книге учета СНТ и вносились в кассу, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Следователи возбудили в отношении 66-летнего мужчины уголовное дело. Ему инкриминируют присвоение. Назначены необходимые экспертизы. Ущерб, причиненный товариществу, устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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