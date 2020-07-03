2020-07-03T13:36:18+03:00
Общество

Белгородские пограничники задержали вблизи государственный границы мужчину без документов

Нарушитель пытался незаконно попасть в Украину
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Пограничного управления.Фото пресс-службы Пограничного управления.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Пограничники в районе населенного пункта Нехотеевка Белгородского района Белгородской области 1 июля в 100 метрах от государственной границы обнаружили нарушителя. Мужчина, без документов, пытался пересечь государственную границу и попасть вне установленных пунктов пропуска из России на Украину. Со слов нарушителя, он является гражданином Республики Молдова.

Нарушителя задержали, после проверочных мероприятий будет вынесено соответствующее процессуальное решение, сообщает пресс-служба Пограничного управления.

Руководство Пограничного управления обращается к гражданам с просьбой информировать пограничников о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефону Пограничного управления: (4722) 508-515.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На месте бывшего следственного изолятора откроют скульптурную композицию, посвященную безвинно убиенным
В Белгородском районе бывшего казначея садового товарищества заподозрили в присвоении
В Белгороде на Корочанкой произошла авария с участием трех женщин
Белгородские пограничники задержали вблизи государственный границы мужчину без документов
Белгородцу грозит уголовное наказание за мак на грядках
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявляют конкурс для журналистов
Жителя Белгородской области подозревают в угрозах судье
В Белгороде нашли сбежавшую из ковидгоспиталя пациентку
Пропавшие без вести белгородка и младенец найдены в Москве
Судебные приставы Белгородской области выставили на торги Mercedes-Benz, башенный кран и другое арестованное имущество
Последний рабочий день недели в Белгородской области выдастся аномально жарким