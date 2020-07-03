Белгородские пограничники задержали вблизи государственный границы мужчину без документов
Пограничники в районе населенного пункта Нехотеевка Белгородского района Белгородской области 1 июля в 100 метрах от государственной границы обнаружили нарушителя. Мужчина, без документов, пытался пересечь государственную границу и попасть вне установленных пунктов пропуска из России на Украину. Со слов нарушителя, он является гражданином Республики Молдова.
Нарушителя задержали, после проверочных мероприятий будет вынесено соответствующее процессуальное решение, сообщает пресс-служба Пограничного управления.
Руководство Пограничного управления обращается к гражданам с просьбой информировать пограничников о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефону Пограничного управления: (4722) 508-515.
ИСТОЧНИК KP.RU