Белгородцу грозит уголовное наказание за мак на грядках

3 Июль 2020 2020-07-03T12:42:46+03:00

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О том, что 57-летний житель Прохоровского района выращивает запрещенные растения, узнали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД области. При проверке информация подтвердилась. Всего на приусадебном участке мужчины правоохранители обнаружили 164 куста мака. Эксперты подтвердили, что он является наркотикосодержащим.

Полицейские напоминают жителям региона о том, что культивировать растения, в которых содержатся наркотические средства, запрещено законом. В отношении жителя Прохоровского района возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU