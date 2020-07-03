Жителя Белгородской области подозревают в угрозах судье

3 Июль 2020 2020-07-03T11:23:32+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Валуйского городского округа за угрозы судье. По предварительным данным, причиной столь недружелюбного настроя стал ранее вынесенный приговор. Мужчину осудили за совершение ряда преступления, в том числе причинение смерти по неосторожности. Следователи предполагают, что из-за этого он и затаил обиду. 15 и 16 июня злоумышленник на улице при встрече со служителем Фемиды высказывал в его адрес угрозы физической расправой.

- Зная характеристику личности подозреваемого, судья, воспринял угрозы в свой адрес реально, - отметили в региональном Следкоме.

Возбуждено уголовное дело. С учетом значимости оно передано в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Белгородской области. За угрозы судье мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU