2020-07-03T10:14:36+03:00
Общество

Пропавшие без вести белгородка и младенец найдены в Москве

По предварительным данным, они собирались уехать к родственникам в Крым
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Напомним, об исчезновении жительницы Белгорода 1886 года рождения с младенцем правоохранительные органы сообщили 1 июля. За день до этого ее видели в районе железнодорожного вокзала. С тех пор она не выходила на связь. К поисковым мероприятиям, помимо полицейских, подключился и отряд «Лиза Алерт». Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения.

Вечером 2 июля региональный Следком сообщил, что местонахождение женщины и ребенка установлено. Они находились на Казанском вокзале в Москве, а оттуда должны были уехать к родственникам в Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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