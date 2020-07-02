Последний рабочий день недели в Белгородской области выдастся аномально жарким

2 Июль 2020 2020-07-02T19:58:36+03:00

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По данным Белгородских синоптиков, в пятницу, 3 июля, в Белгородской области будет очень жарко. При этом сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер — юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах 13-18 градусов тепла, днем от 28 до 33 градусов.

В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по Белгородской области настойчиво рекомендует избегать воздействия повышенной температуры. Белгородцам рекомендуют носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Передвигаться без спешки, стараясь чаще находиться в тени. Не рекомендуется употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, которые могут привести к ухудшению общего состояния организма.

Напомним, что при тепловом ударе необходимо немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ, медленно выпить много воды. Также желательно охладить тело, чтобы избежать теплового удара.

ИСТОЧНИК KP.RU