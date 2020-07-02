2020-07-02T19:01:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Белгороде разыскивают белгородку, сбежавшую из ковидного госпиталя

Видеокамера зафиксировала, как женщина сбегает из больницы в халате и тапочках
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде разыскивают белгородку, сбежавшую из ковидного госпиталя.В Белгороде разыскивают белгородку, сбежавшую из ковидного госпиталя.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде из Горбольницы №2, которую на период пандемии переоборудовали в областной ковидный госпиталь, утром сбежала пациентка. В соцсетях приводят снимок видеокамеры и пишут, что женщина сбежала в одном халате и тапочках, без вещей.

Также стало известно, что 45-летняя белгородка в коронавирусом три дня назад лежала в реанимации, а затем ее перевели в общую палату. В правительстве телеграмм-каналу «Белгород №1» подтвердили информацию о сбежавшей, отметив, что пациентка 5 дней находилась в больнице и покинула ее сегодня, не имея на это права.

Сбежавшую пациентку разыскивают и любую имеющуюся информацию о ней просят сообщить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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