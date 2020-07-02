2020-07-02T16:28:49+03:00
Здоровье

Семейным врачам Белгородской области подарили праздник

Губернатор Евгений Савченко подписал соответствующее распоряжение
Ирина ТАРАСОВА
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Семейным врачам Белгородской области подарили праздник. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округаСемейным врачам Белгородской области подарили праздник. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
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Теперь у семейных врачей Белгородчины, включая Шебекинский округ, будет свой профессиональный праздник. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко подписал распоряжение об учреждении нового праздника в регионе — Дня семейной медицины. Об этом сообщила пресс-служба администрации Шебекинского городского округа.

Теперь все благодарные пациенты смогут сказать "спасибо" своим врачам. Дату праздника выбрали в честь подписания закона о развитии семейной медицины от 1 марта 2019 года. В этот день ежегодно будут организовывать торжественные мероприятия, тематические акции и встречи с семейными врачами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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