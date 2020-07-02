Семейным врачам Белгородской области подарили праздник
Теперь у семейных врачей Белгородчины, включая Шебекинский округ, будет свой профессиональный праздник. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко подписал распоряжение об учреждении нового праздника в регионе — Дня семейной медицины. Об этом сообщила пресс-служба администрации Шебекинского городского округа.
Теперь все благодарные пациенты смогут сказать "спасибо" своим врачам. Дату праздника выбрали в честь подписания закона о развитии семейной медицины от 1 марта 2019 года. В этот день ежегодно будут организовывать торжественные мероприятия, тематические акции и встречи с семейными врачами.
ИСТОЧНИК KP.RU